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В Украину едет глава МИД Латвии: стали известны подробности визита

7 октября, 12:09

Эдгар Ринкевичс встретится с высокопоставленными чиновниками Украины и посетит Запорожье

Эдгар Ринкевич. Фото: facebook.com/edgars.rinkevics

Эдгар Ринкевич. Фото: facebook.com/edgars.rinkevics

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс 7-8 октября посетит Украину с официальным визитом. С украинским руководством обсудит и отношения между странами, и сотрудничество с Украины с Западом. Об этом сообщает пресс-служба латвийского МИДа.

Отмечается, что запланированы встречи главы МИД Латвии со спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"Во время визита будут обсуждаться двухсторонние отношения Латвии и Украины, ход реформ в Украине, сотрудничество Украины с Европейским Союзом, Советом Европы и НАТО, а также развитие ситуации в разрешении конфликта России и Украины и положение на Крымском полуострове", – говорится в сообщении.

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Кроме того, 8 октября Ринкевичс совершит визит в Запорожье, где откроет почетное консульство Латвии в Запорожской области, а также встретится с должностными лицами региона.

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Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Эдгар Ринкевичс прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера" Киевом. Он считает важным, что эта "формула" поможет выполнить Минские соглашения.

Также недавно Латвия и Литва бойкотировали сессию ПАСЕ из-за России в знак солидарности с Украиной. Они также возмущены возвращением российской делегации в организацию, хотя Москва не выполнила ни одного требования Запада.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как в Украине и мире отреагировали на "формулу Штайнмайера":

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Латвия визит Ринкевичс

Источник: Сегодня

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