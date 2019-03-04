В Украину едет заместитель Помпео
Он обсудит с чиновниками выборы и коррупцию
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5 – 7 марта встретится в Киеве с высшими украинскими чиновниками.
Об этом сообщает посольство США в Украине.
"В Киеве с 5 по 7 марта, заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе. Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной сотни, чтобы почтить тех, кто отдал жизнь за свободу во время Революции достоинства", - говорится в сообщении.
Днем ранее, 4 марта Хейл прибудет в Лондон, сообщает посольство. Центральными темами встреч в Британии станут Сирия, КНДР, Иран, Венесуэла и Россия в годовщину авантюрного использования Москвой нервно-паралитического вещества в Солсбери.
8 марта во Белграде Хейл будет обсуждать вопросы двусторонних отношений и возвращения к диалогу по нормализации с Косово. Также во время сербских переговоров Хейл будет говорить о проблеме влияния России и Китая на Западных Балканах. 9 марта во Приштине господин Хейл встретится с чиновниками Косово, чтобы подчеркнуть историческую возможность достичь всестороннее соглашение о нормализации с Сербией и поисков путей для разрешения спора, добавляют в посольстве США.
Напомним, прошлым летом в США подписали декларацию о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.
Кроме того, ранее в пятую годовщину российской агрессии против Украины в этом месяце американское посольства в Киеве дало понять, что США не смирятся с нападением россиян на Крым и его оккупацией.
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