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В Украину едет заместитель Помпео

Вчера, 23:57

Он обсудит с чиновниками выборы и коррупцию

Фото: ua.usembassy.gov
Фото: ua.usembassy.gov.
В Украину едет заместитель Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d9d/d5d/5c7d9dd5d2453.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d9d/d5d/5c7d9dd5d2453.jpg Политика Он обсудит с чиновниками выборы и коррупцию

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5 – 7 марта встретится в Киеве с высшими украинскими чиновниками.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"В Киеве с 5 по 7 марта, заместитель госсекретаря США встретится с высшими украинскими чиновниками и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудить длительную российскую агрессию в Украине, включая нападение 25 ноября в Керченском проливе. Кроме того, он обсудит предстоящие выборы, антикоррупционные меры и вопросы соблюдения прав человека с чиновниками и лидерами гражданского общества, а также возложит цветы к Мемориалу Небесной сотни, чтобы почтить тех, кто отдал жизнь за свободу во время Революции достоинства", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 4 марта Хейл прибудет в Лондон, сообщает посольство. Центральными темами встреч в Британии станут Сирия, КНДР, Иран, Венесуэла и Россия в годовщину авантюрного использования Москвой нервно-паралитического вещества в Солсбери.

8 марта во Белграде Хейл будет обсуждать вопросы двусторонних отношений и возвращения к диалогу по нормализации с Косово. Также во время сербских переговоров Хейл будет говорить о проблеме влияния России и Китая на Западных Балканах. 9 марта во Приштине господин Хейл встретится с чиновниками Косово, чтобы подчеркнуть историческую возможность достичь всестороннее соглашение о нормализации с Сербией и поисков путей для разрешения спора, добавляют в посольстве США.

Напомним, прошлым летом в США подписали декларацию о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.

Кроме того, ранее в пятую годовщину российской агрессии против Украины в этом месяце американское посольства в Киеве дало понять, что США не смирятся с нападением россиян на Крым и его оккупацией.

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Тег Киев, США, госсекретарь, заместитель, помпео

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