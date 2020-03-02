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В Украину летит глава МИД Швеции: подробности визита

2 марта, 10:38

Денис Беспалов

Шведский дипломат намерен обсудить реформы в Украине и безопасность в Европе

Глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде посетит 2-3 марта Украину, где проведет ряд двусторонних встреч и обсудит ход реформ в нашей стране. Об этом в сообщает правительственная канцелярия королевства.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит 2-3 марта Украину для двусторонних переговоров с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Министр иностранных дел Анн Линде также встретится с представителями гражданского общества Украины, профсоюзного движения, ЛГБТ-активистов, ОБСЕ и ООН", - отмечено в сообщении.

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Во время переговоров будут обсуждаться реформы в Украине, безопасность в Европе и предстоящее председательство Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

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Швеция визит Украина

Источник: ТАСС

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