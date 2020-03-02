В Украину летит глава МИД Швеции: подробности визита

Шведский дипломат намерен обсудить реформы в Украине и безопасность в Европе

Глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде посетит 2-3 марта Украину, где проведет ряд двусторонних встреч и обсудит ход реформ в нашей стране. Об этом в сообщает правительственная канцелярия королевства.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит 2-3 марта Украину для двусторонних переговоров с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Министр иностранных дел Анн Линде также встретится с представителями гражданского общества Украины, профсоюзного движения, ЛГБТ-активистов, ОБСЕ и ООН", - отмечено в сообщении.

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Во время переговоров будут обсуждаться реформы в Украине, безопасность в Европе и предстоящее председательство Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен напомнил России об ответственности за войну на Донбассе. Стефан Левен также выступил за продление санкций против России, дав четко понять, что для послабления давления на Москву есть только один путь – выполнения россиянами обязательств по Донбассу.

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