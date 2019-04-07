В Украину не пустили лидера союза венгров Румынии
Он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде в Украину от пограничников
В субботу, 6 апреля, в Украину не пустили лидера Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
По словам Келемена, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации Общество венгерской культуры Закарпатья.
Он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде в Украину от пограничников.
"Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", – добавил Келемен.
Он не назвал период, на который ему запретили въезд в Украину.
В Госпогранслужбе пока не прокомментировали инцидент.
Ранее украинские пограничники не пустили в Украину на президентские выборы канадского журналиста с российским гражданством.
Напомним, после того, как Киев запретил российским наблюдателям приезжать в Украину, в ГПСУ четко дали понять, что пограничники будут выдворять на границе наблюдателей из РФ. На границе будут фильтровать россиян во взаимодействии с СБУ и Центризбиркомом.
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