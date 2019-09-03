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В Украину прибудут американские сенаторы, которым запретили въезд в Россию

3 сентября, 08:34

Сенаторы прибудут, чтобы продемонстрировать американскую поддержку нового правительства Украины

Фото "Радіо Свобода"

Фото "Радіо Свобода"

Сенаторы США Крис Мерфи и Рон Джонсон, которых недавно отказали в получении российской визы, собираются посетить Украину. Они прибудут, чтобы продемонстрировать американскую поддержку нового правительства Украины.
Об этом один из сенаторов, Крис Мерфи сообщил в Twitter.

"Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетим Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и ради продолжения диалога между Белградом и Приштиной", – отметил Мерфи.

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Напомним, спустя несколько месяцев после того, как США не выдали визы ряду российских дипломатов, власти РФ отказались выдавать визу для посещения страны члену Сената США Рону Джонсону.

Как заявил американский сенатор в опубликованном 26 августа заявлении, работая с послом США в России Джоном Хантсманом, он надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет "заложить основу для улучшения будущих отношений между странами".

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