В Украину прибыла президент Эстонии

Кальюлайд намерена встретиться с Порошенко и обсудить перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд начала официальный визит в Украину, сообщается на странице администрации президента Украины в Facebook.

"В Украине с официальным визитом находится президент Эстонской Республики госпожа Керсти Кальюлайд", – говорится в сообщении.

Как известно, президент Эстонии встретится с президентом Украины Петром Порошенко – обсуждаться будут в том числе перспективы вступления Украины в НАТО и в ЕС.

Напомним, в прошлый раз Петр Порошенко и президент Эстонии встречались в январе 2017 года. По результатам переговоров отмечалось, что Эстония поддерживает курс реформ в Украине.

Как заявлял тогда Петр Порошенко, Эстония больше всех помогает Украине в пересчете на душу населения. Он отметил, что твердая позиция Эстонии вместе с ЕС в поддержке Украины, позиция о непризнании незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, позиция решительного осуждения агрессии РФ против Украины, которая происходит на Донбассе, – это те позиции, за которые Киев очень благодарен и которые укрепляют стратегический альянс двух стран.

Спустя месяц Керсти Кальюлайд на состоявшейся в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России. Она заявляла, что у России нет в Украине никакого "особого права".