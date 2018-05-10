В Украину приедет Курт Волкер: Порошенко назвал дату
Глава украинского государства объяснил, как можно достичь урегулирования ситуации на Донбассе
Украину посетит в понедельник, 14 мая, спецпредставитель США по украинскому вопросу Курт Волкер. Об этом на брифинге в Германии сообщил президент Петр Порошенко.
После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном глава украинского государства объяснил, как можно достичь урегулирования ситуации на Донбассе.
"Мы настаиваем на том, что компонент безопасности Минских договоренностей и практика показывают, что его невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на полном украинском Донбассе. И я хотел бы поблагодарить, что и канцлер Германии, и президент Франции подержали эту позицию Украины. Также как это сделали американские партнеры. В понедельник мы ждем Курта Волкера".
Напомним, последний раз американский дипломат приезжал в Украину в январе. Тогда Волкер встретился с Порошенко. На встрече стороны выразили беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией безопасности положений Минских договоренностей.
Недавно Волкер озвучил единственную причину военного конфликта на Донбассе. Он считает, что на востоке Украины нет причин для боевых действий, кроме российских войск.
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