В Украину приедет Курт Волкер: Порошенко назвал дату

Сегодня, 14:48

Глава украинского государства объяснил, как можно достичь урегулирования ситуации на Донбассе

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Украину посетит в понедельник, 14 мая, спецпредставитель США по украинскому вопросу Курт Волкер. Об этом на брифинге в Германии сообщил президент Петр Порошенко.

После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном глава украинского государства объяснил, как можно достичь урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы настаиваем на том, что компонент безопасности Минских договоренностей и практика показывают, что его невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на полном украинском Донбассе. И я хотел бы поблагодарить, что и канцлер Германии, и президент Франции подержали эту позицию Украины. Также как это сделали американские партнеры. В понедельник мы ждем Курта Волкера".

Напомним, последний раз американский дипломат приезжал в Украину в январе. Тогда Волкер встретился с Порошенко. На встрече стороны выразили беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией безопасности положений Минских договоренностей.

Недавно Волкер озвучил единственную причину военного конфликта на Донбассе. Он считает, что на востоке Украины нет причин для боевых действий, кроме российских войск.
Донбасс, Порошенко, Меркель, миротворцы, макрон, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость "В Украину приедет Курт Волкер: Порошенко назвал дату". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Сразу после встречи с Порошенко Макрон и Меркель встретятся с Путиным. Фото: Getty

Путину просто не место в Ахене на переговорах Порошенко с Макроном и Меркель – эксперт

Сегодня, 12:16

Все рычаги влияния на ситуацию - у Кремля. В ЕС это однозначно понимают, иначе бы не было "постахенского" визита канцлера в Сочи

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

По стопам СССР: Волкер намекнул на любопытный вариант возвращения Крыма

8 Мая, 11:19

Американский дипломат также озвучил четкую позицию США по крымскому вопросу
Загрузка...

Политика

Американский Javelin. Фото: flickr.com Steve Dock

Зачем США вооружают Украину: Волкер дал четкий ответ

8 Мая, 09:17

Летальное оружие не для наступления или провоцирования России, пояснил американский дипломат, и указал на истинную причину

Политика

Мари Йованович. Фото: day.kyiv.ua

США ожидают ответ России на план Волкера по Донбассу - посол

22 Апреля, 20:44

Йованович также выразила разочарование тем, что "пасхальное перемирие" не было соблюдено
Загрузка...