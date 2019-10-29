В Украину приедет Совет НАТО

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По приглашению украинских властей Североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов посетит с визитом Украину 30 и 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

Визит начнется в Одессе 30 октября, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2), говорится в сообщении. Четыре противоминных корабля НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании ошвартуются в порту Одессы в рамках патрулирования в Черном море.

Генеральный секретарь выступит с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

А в Киеве 31 октября он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.

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Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО проведет встречу со спикером парламента Украины Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций. Кроме того, состоятся беседы с вице-премьером, министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Будут организованы информационные мероприятия, в ходе которых послы НАТО будут общаться с представителями гражданского общества.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Загорднюк и Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет опять просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

Кроме того, Загороднюк рассказал, что Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. По его словам, теперь все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

План действий по членству в НАТО (Membership Action Plan) — программа по принятию новых членов в НАТО. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов НАТО, по всем основным направлениям (политическому, экономическому, военному, правовому и т. д.)

Напомним, 11 лет назад на печально известном Бухарестском саммите в 2008 году Украину отказались присоединить к Плану действий по членству в НАТО. Во многом из-за России решение заблокировали Германия и Франция. Тогда в столице Румынии состоялся ужин глав государств стран-членов НАТО. Он прошел после переговоров президента США Джорджа Буша, настаивавшего на принятии Украины в План действий по членству в НАТО, и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Ужин глав государств должен был стать решающей встречей. Однако президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Бушу, сказал, что "Украина – это даже не государство". Официальная же версия отказа звучала как "вступление Украины в НАТО не поддерживает народ". Действительно, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, лишь 15% украинцев в 2005 году высказывались за интеграцию страны в ряды альянса, 45% были против. Кардинально не изменилось отношение к НАТО и в 2008 году: лишь 17,5% украинцев поддерживали идею вступления в НАТО, против были 55,5% опрошенных. Как стало известно после окончания мероприятия, вопрос о предоставлении нашей стране ПДЧ решили с формулировкой "допуск без присоединения". Это означает, что Украина может принимать участие во всех мероприятиях НАТО без права консенсуса. То есть наша страна имеет право участвовать в операциях альянса, но не может влиять на его решения.

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