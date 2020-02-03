В Украину прилетел президент Турции: видео встречи Эрдогана

Когда самолет Реджепа Эрдогана приземлился в Борисполе, его уже ждали в Мариинском дворце

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в международный аэропорт "Борисполь", начав свой официальный визит в Украину.

Он прилетел из Стамбула около 11:30. Среди тех, кто встречал высокопоставленного гостя – посол Украины в Турции Андрей Сибиха и экс-консул в Стамбуле и замминистра иностранных дел Василий Боднар.

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Стоит отметить, визит начался с задержки – в это время у него по плану уже должна была начаться встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

Переговоры пройдут в Мариинском дворце, где Реджепа Эрдогана будет встречать президент Украины и почетный караул.



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Кроме переговоров, в ходе визита Эрдоган примет участие в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина, где будет обсуждаться состояние и перспективны развития отношений Киева и Анкары, а также ситуация в регионе.

Вместе с ним в состав делегации вошли ряд членов правительства: министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан и министр юстиции Абдулхамит Гюль.

Визит президента Турции является ответным – полгода назад Владимир Зеленский тоже побывал в его стране с официальным визитом. Как встречали украинского лидера в Анкаре, вы можете узнать на нашем сайте.

Подробнее о целях и темах переговоров Эрдогана в Украине читайте в материале "Донбасс, Крым, новые вооружения: о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве" на сайте "Сегодня".

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