В Украину прилетел президент Турции: видео встречи Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в международный аэропорт "Борисполь", начав свой официальный визит в Украину.
Он прилетел из Стамбула около 11:30. Среди тех, кто встречал высокопоставленного гостя – посол Украины в Турции Андрей Сибиха и экс-консул в Стамбуле и замминистра иностранных дел Василий Боднар.
Стоит отметить, визит начался с задержки – в это время у него по плану уже должна была начаться встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.
Переговоры пройдут в Мариинском дворце, где Реджепа Эрдогана будет встречать президент Украины и почетный караул.
Кроме переговоров, в ходе визита Эрдоган примет участие в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина, где будет обсуждаться состояние и перспективны развития отношений Киева и Анкары, а также ситуация в регионе.
Вместе с ним в состав делегации вошли ряд членов правительства: министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан и министр юстиции Абдулхамит Гюль.
Визит президента Турции является ответным – полгода назад Владимир Зеленский тоже побывал в его стране с официальным визитом. Как встречали украинского лидера в Анкаре, вы можете узнать на нашем сайте.
Подробнее о целях и темах переговоров Эрдогана в Украине читайте в материале "Донбасс, Крым, новые вооружения: о чем поговорят Зеленский и Эрдоган в Киеве" на сайте "Сегодня".
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