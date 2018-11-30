В УПЦ КП надеются на скорейшее проведение Объединительного собора

Сегодня, 00:43

Киевский патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон вскоре будет успешно завершена подготовительная работа

cerkva.info
cerkva.info

В Украинской православной церкви Киевского патриархата ожидают официальной информации о принятом Священным синодом Вселенского патриархата решении относительно Устава поместной Церкви в Украине и надеются, что вскоре соберется Объединительный собор и примет решение об избрании предстоятеля Церкви и утверждении Устава.

"В Киевском патриархате, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, ожидают официального получения подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе относительно подготовленного Устава Церкви. Киевский патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон вскоре будет успешно завершена подготовительная работа", – сказано в официальном комментарии пресс-центра Киевской патриархии в Фейсбуке в четверг.

Таким образом, в УПЦ КП рассчитывают, что Объединительный собор "соберется и примет необходимые решения относительно объединения, избрания предстоятеля Церкви и утверждения Устава", а после этого, в соответствии с ранее объявленными Вселенским патриархатом решениями, Томос об автокефалии будет вручен предстоятелю Церкви.

Пресс-центр напомнил, что ранее Генеральный секретариат Священного синода сообщал, что после данного заседания "будет определена в декабре дата созыва Объединительного собора".

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с решением Святого Священного Синода Вселенского Патриархата и сообщил, что Синод утвердил также текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.
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"Сегодня"

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