В Великобритании прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

«Великобритания разделяет мнение украинского правительства о том, что местные выборы на востоке Украины могут состояться только при соответствующих условиях» - говорится в заявлении

Фото: REUTERS/Leah Millis / Фото: Flickr

Британский МИД положительно оценивает согласование "формулы Штайнмайера" и считает это одним из шагов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении.

В нем подчеркивается, что "формула Штайнмайера" "открывает путь к предоставлению самоуправляемого статуса" регионам на востоке Украины после проведения местных выборов, и Лондон приветствует этот шаг. Британский МИД также "приветствует заявления правительств Украины и России, подчеркивающие их стремление к достижению мира на востоке Украины", говорится в заявлении.

"Великобритания разделяет мнение украинского правительства о том, что местные выборы на востоке Украины могут состояться только при соответствующих условиях", — приводятся в заявлении слова заместителя главы МИД Великобритании Кристофера Пинчера. Он отметил, что такие условия включают "всеобъемлющее перемирие, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей и представителей СМИ" в указанные регионы.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "Нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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