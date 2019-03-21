В Верховной Раде хотят ускорить принятие закона о языке

В парламенте, чтобы успеть на этой пленарной неделе принять закон о языке, сократили время на обсуждение поправок

В Верховной Раде хотят ускорить принятие закона о языке 2019-03-21T07:01:00+02:00 Политика В парламенте, чтобы успеть на этой пленарной неделе принять закон о языке, сократили время на обсуждение поправок

В Верховной Раде хотят ускорить принятие закона о языке. В парламенте, чтобы успеть на этой пленарной неделе принять закон о языке, сократили время на обсуждение поправок.

По закону, практически все вещание должно быть на государственном языке. Противники такой нормы настаивали на том, что каналы должны иметь возможность сами решать, на каком языке готовить передачи. Пока из двух тысяч поправок депутаты успели рассмотреть восемьсот, и ни одной не приняли. Постоянно не хватает голосов. Ведь вторую неделю подряд зал парламента полупустой, поэтому к голосованию законопроект может дойти и без изменений. Прозвучало предложение работать круглосуточно, чтобы успеть рассмотреть все поправки, но депутаты на такое не согласились.

Ранее сообщалось, что больше всего споров вызвала статья о языке науки. Согласно законопроекту, всю научную деятельность в Украине следует проводить только на государственном языке. Часть же депутатов настаивала – ученым надо позволить писать статьи на том языке, на котором они общаются в быту. Ни одной поправки не приняли – поддержали замечания только с полсотни депутатов.

Ранее сообщалось, что законопроекту №5679-д об украинском языке депутаты посвятят еще одну неделю работы.

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Спикер Рады Андрей Парубий обращался к депутатам и объяснил им, что это их долг принять "языковой" закон. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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