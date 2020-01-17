В Верховной Раде начались каникулы: когда нардепы выйдут на работу

Фото: Н. Лазаренко

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У Верховной Рады девятого созыва начались зимние каникулы – 17 января украинские народные депутаты провели последнее заседание второй сессии, так и не рассмотрев вопрос отставки премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом на пленарном заседании объявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Формально сессия будет закрыта 24 января, но на следующей неделе по графику нардепы работают с избирателями.

"Очередная, третья сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля, в 10:00", – заявил Разумков.

Третья сессия продлится с 4 февраля до 17 июля 2020 года. Накануне Верховная Рада утвердила ее календарный план.

Напомним, что первая сессия Верховной Рады длилась 16 часов и состояла из одного заседания, которое началось в 10:00 29 августа, а завершилось около 2:10 30 августа. Вторая сессия началась 3 сентября.

Как проходило торжественное открытие первой сессии Верховной Рады IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами, какие законы были приняты и что еще происходило в этот день в здании под куполом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

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