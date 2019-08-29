В Верховной Раде создали 23 комитета

В четверг вечером депутаты Верховной Рады Украиныподдержали создание 23 парламентских комитетов.
За такое постановление проголосовали 318 народных депутатов.
Согласно принятому постановлению, в украинском парламенте будут действовать такие комитеты:
- по вопросам аграрной и земельной политике;
- антикоррупционной политики;
- бюджета;
- гуманитарной и информационной политики;
- экологической политики и природопользования;
- экономического развития;
- энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
- внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- интеграции Украины с Европейским Союзом;
- молодежи и спорта;
- национальной безопасности, обороны и разведки;
- организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- образования, науки и инноваций;
- по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
-правовой политики;
-правоохранительной деятельности;
-регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
-свободы слова;
-социальной политики и защиты прав ветеранов;
-транспорта и инфраструктуры;
-финансов, налоговой и таможенной политики;
-цифровой трансформации.
Также постановлением определяется, что количественный состав созданных комитетов не может быть меньше 5 человек, но не более 34.
Добавим, что в Раде восьмого созыва действовали 27 профильных комитетов и комиссия по приватизации.
Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.
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Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание
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