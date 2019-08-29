В Верховной Раде создали 23 комитета

За такое постановление проголосовали 318 народных депутатов

/ Фото: AFP

В четверг вечером депутаты Верховной Рады Украиныподдержали создание 23 парламентских комитетов.

За такое постановление проголосовали 318 народных депутатов.

Согласно принятому постановлению, в украинском парламенте будут действовать такие комитеты:

- по вопросам аграрной и земельной политике;

- антикоррупционной политики;

- бюджета;

- гуманитарной и информационной политики;

- экологической политики и природопользования;

- экономического развития;

- энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

- здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

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- внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

- интеграции Украины с Европейским Союзом;

- молодежи и спорта;

- национальной безопасности, обороны и разведки;

- организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

- образования, науки и инноваций;

- по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений;

-правовой политики;

-правоохранительной деятельности;

-регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

-свободы слова;

-социальной политики и защиты прав ветеранов;

-транспорта и инфраструктуры;

-финансов, налоговой и таможенной политики;

-цифровой трансформации.

Также постановлением определяется, что количественный состав созданных комитетов не может быть меньше 5 человек, но не более 34.

Добавим, что в Раде восьмого созыва действовали 27 профильных комитетов и комиссия по приватизации.

Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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