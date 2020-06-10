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В Верховной Раде на больничном остаются депутаты с коронавирусом

10 июня, 20:33

Руслан Ровик Руслан Ровик

Стало известно, какие фракции представляют депутаты, продолжающие лечение

В Верховной Раде продолжают оставаться на больничном трое депутатов, заразившихся коронавирусом.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одной из украинских радиостанций.

"Трое сейчас на больничном. Юрий Арестов до сих пор на больничном и Валедий Божик, также наш коллега из фракции. И еще из "Батькивщины", - сказала она.

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Кравчук добавила, что в "Слуге народа" коронавирусом переболели 10-12 депутатов.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 июня в Украине зафиксировано 28381 случай коронавируса, 833 человека умерли, 12769 сумели побороть инфекцию.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно коронавирусом заразился народный депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич. В связи с этим эта фракция ушла на карантин, но уже 25 мая заявила о выходе из самоизоляции и возвращении к работе.

Спустя пару дней стало известно о заболевании председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова, который является членом фракции "Слуга народа". Позже стало известно, что из-за коронавируса у Аристова 70 человек сдали тесты – это депутаты и работники аппарата парламента, которые с ним контактировали.

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Отметим, что после заболевания этих двух депутатов Верховная Рада даже не смогла закончить пленарную неделю, отменив два заседания. Это произошло после того, как депутаты вышли из двухмесячного карантина, во время которого работали только в режиме внеочередных заседаний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада депутаты парламент коронавирус

Источник: Сегодня

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