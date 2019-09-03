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В Верховную Раду прибыл Зеленский

3 сентября, 10:23

Народные депутаты в пленарном режиме будут работать только сегодня на этой неделе, но должны рассмотреть несколько важных вопросов

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на пленарное заседание Верховной Рады, где сегодня несколько новоизбранных депутатов принесут присягу, а также будут рассмотрены несколько законопроектов о внесении изменений в Конституцию.

После открытия заседания парламента в сессионном зале прозвучал гимн Украины, после чего депутаты начали присягать украинскому народу. Народные избранники заменят коллег, которые были избраны министрами в новое правительство.

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В Верховную Раду прибыл Зеленский

Отметим, сегодня также народные избранники среди прочего должны рассмотреть законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Читайте подробней о плане работы Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа состоялось первое заседание парламента нового созыва. Первый день оказался кардинально не похож на старты парламента предыдущих созывов. Казалось, партия власти задалась целью как можно ярче продемонстрировать всем, что они совсем не такие, как их предшественники. И у них это получилось. Читайте подробнее, как отработала первый день Верховная Рада.

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Рада депутаты заседание Зеленский

Источник: Сегодня

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