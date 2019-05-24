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В Верховный суд поступил третий иск против роспуска Рады

24 мая, 16:07

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья вынесет определение о следующих процессуальных действиях

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины поступило заявление о признании противозаконными действия президента Украины Владимира Зеленского относительно подписания указа "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередных выборов в парламент на 21 июня. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба суда.

"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Это дело зарегистрированло под номером 9901/280/19", - сообщает в пятницу.

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья вынесет определение о следующих процессуальных действиях.

Как отмечается, таким образом, в Верховный суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019.

Напомним, как заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.


Как мы писали, указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу 23 мая после публикации в правительственном издании "Урядовый курьер".

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Тег роспуск, Верховная Рада, верховный суд

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