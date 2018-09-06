В воинских формированиях уравняют права мужчин и женщин: итоги дня

ОБЩЕСТВО

31 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

31% респондентов опрошенных социологической группой "Рейтинг" считают, что власть должна бороться с коррупцией и реформировать судебную систему, чтобы повысить доверие к ней общественности. 71% считают, что для повышения доверия власть должна завершить войну на Донбассе, 45% – что необходимо улучшить экономику, 26% – создать рабочие места, 24% – увеличить пенсии и соцпомощь, 22% – увеличить зарплату и улучшить уровень медуслуг.

Уравнивает права и возможности женщин и мужчин в Вооруженных силах и других воинских формированиях закон, который Верховная Рада приняла 6 сентября. Закреплен принцип, согласно которому женщины должны проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Они будут иметь равный доступ к должностям и воинским званиям и равным объемам ответственности. Отменены ограничения при назначении военнослужащих-женщин в суточный наряд.

30,5 тыс. человек и 5,2 тыс. автомобилей пересекли пункты въезда-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 5 сентября. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Набрала 100 тысяч голосов петиция к администрации президента США Дональда Трампа относительно украинского режиссера и политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Теперь ее должны рассмотреть в Белом доме. Украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 116-й день, добиваясь освобождения всех украинских политических заключенных. В России его приговорили к лишению свободы на 20 лет за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму.

Восемь авиаперевозчиков с начала 2018 года начали или возобновили полеты в международный аэропорт "Борисполь". Среди них иностранные компании Ryanair, Swiss, Iraqi Airways, Air Moldova, Ellinair, Air Malta и две украинские – Bravo Airways и Sky Up.

Оказалась самой теплой с 1881 года ночь на 5 сентября в Киеве. Столбик термометра не опустился ниже 18,8 градусов Цельсия. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского.

Осталось всего 73 рекламных конструкций на Набережном шоссе в Киеве. Ранее их было 320.

24% детей в Украине в 2017 году стали жертвами травли в школах, о чем свидетельствует отчета фонда "Ежедневный урок: Остановить насилие в школах". "40% пострадавших детей никому об этом не рассказывали", – говорится в нем.

254 тонны гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста направлено 6 сентября на временно оккупированную территорию Донецкой области. В 15 грузовиках находились продуктовые, гигиенические наборы, лекарственные препараты, медицинское оборудование и строительные материалы.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 19 копеек до 28,22 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 сентября.

6 сентября в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда. Специалисты фонда будут работать до 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

Приняла восемь решений Государственная фискальная служба в августе о рассрочке уплаты НДС при импорте оборудования для собственного производства. При этом по семи заявлениям сумма рассрочки превышает 1 млн грн. Всего по итогам восьми месяцев 2018 года ГФС приняла 46 решений о рассрочке уплаты НДС на импортное оборудование. При этом таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений было 38.

21 млрд грн составляет дополнительная потребность Министерства здравоохранения на 2018 год (по их собственным оценкам). Из них: 10,888 млрд грн – расходы потребления (435,1 млн грн – оплата труда, 51,2 млн грн – коммунальные услуги и энергоносители), и 10,178 млн грн – расходы развития.

Кабмин утвердил список кинопроектов, которые получат госфинансирование. Среди этих 69 проектов 30 – игровые, еще 30 – неигровые, а 9 – анимационные.

На 13,3% меньше в годовом измерении Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 5 сентября экспортировала зерновых – 5,751 млн тонн.

34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур Украина намолотила по состоянию на 5 сентября с площади 10 млн га (68% к прогнозу) при урожайности 34,6 ц/га.

Правительство отменило государственное регулирование цен на ряд товаров и услуг, в том числе этиловый спирт и услуги в сфере энергетики.

Сократились на 2,9% в августе международные резервы Украины – до 17,232 млрд долл. По НБУ, сокращение обусловлено платежами по госдолгу. В том числе на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долл., еще 607,4 млн правительство и НБУ перечислили Международному валютному фонду.

Возбудили 766 дел таможни по итогам января-августа о нарушении таможенных правил в ходе перемещения табачных изделий через границу. Изъято 30,6 млн шт. сигарет общей стоимостью 28,15 млн грн, сообщила ГФС. 81% нарушений касались попыток вывоза табачных изделий из страны, по таким фактам изъято 21,9 млн шт. сигарет.

МИР

Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира, утверждает Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей. "Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию для выполнения этой высшей и исключительной обязанности. Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные церкви будут действовать "как овцы без пастыря", – сказал патриарх на Синаксисе (Архиерейском Соборе), завершившемся 5 сентября в Стамбуле .

Во Франкфурте-на-Майне вводится запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями. С целью соблюдения норм загрязнения воздуха диоксидом азота с февраля 2019 года будет запрещен въезд в город машин, соответствующих экологическому стандарту "Евро-4" и ниже, говорится в решении административного суда. Суд также обязал власти Франкфурта предпринять дополнительные меры для того, чтобы воздух в городе стал чище: использовать электробусы в качестве общественного транспорта, повысить плату за парковку в городе, а также увеличить число стоянок Park&Ride, расположенных у конечных остановок линий общественного транспорта на окраинах города. Решение суда затрагивает примерно четверть зарегистрированных во Франкфурте автомобилей, а также неопределенное число машин, владельцы которых живут за пределами города и приезжают сюда на работу. По данным статистики, ежедневно в город на работу приезжают 310 тыс. человек при населении в 660 тыс.

Не менее 1 млрд долл. потратит Facebook Inc. в Сингапуре на открытие своего первого в Азии центра обработки данных.

К 20 годам тюрьмы прокуратура Южной Кореи требует приговорить бывшего президента страны Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции, Помимо этого, сторона обвинения будет настаивать на том, чтобы наложить на него штраф в размере 13,4 млн долл., а также конфисковать в пользу государства 10 млн долл. Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года.