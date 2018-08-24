В войне с Россией мы сохранили государство: полный текст выступления Порошенко на параде

Президент Украины Петр Порошенко выступил на военном параде в Киеве по случаю празднования Дня Независимости. Он напомнил о российской агрессии, сильной украинской армии и рассказал о перспективах по вступлению в ЕС и НАТО. Полный текст выступления был опубликовала пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что за последние 4,5 года Украина пережила тяжелые испытания войной и экономическим кризисом по вине России, а от руки агрессора погибли тысячи украинцев. По его словам, нашу страну тестировали на прочность: пытались разделить народ и расчленить страну, пробовали заблокировать движение в Европу, хотели загнать свободолюбивый народ обратно в имперское стойло.

100-летие провозглашения независимости украинского государства

Президент отметил, что перед нынешним поколением стоит задача не потерять независимость Украины, за которую боролись предки.

Этот год отличается тем, что отмечаем столетие независимости УНР (Украинской Народной Республики), провозглашенной Четвертым универсалом Центральной Рады. Приближается сто лет Акта воссоединения, когда УНР и ЗУНР (Западноукраинская Народная Республика) объединились в единое соборное украинское государство. Украинская национальная революция, освободительная борьба начала прошлого века продолжалась примерно четыре года, но государство тогда потеряли. Наши предки не устояли в той войне с Россией. Так же, как в свое время не устояли наши гетманы Иван Выговский и Иван Мазепа. Причины были разные, но результат один и тот же: долгие годы трагической зависимости от империи с репрессиями, голодоморами, с попытками уничтожить украинский язык и растворить украинский народ на необозримых просторах Евразии.

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За четыре года войны, которую Россия развязала против Украины, мы с вами сохранили государство и укрепили его. Нация консолидировалась на основе защиты страны и патриотизма. Мы с вами создали сильную армию. И кропотливой работой наших дипломатов обеспечили международную политико-дипломатическую поддержку независимости Украины.

Достижения и цели Украины

Порошенко заявил, что теперь Украина разрывает все путы, связывающие нашу страну с Российской империей и Советским Союзом, и теперь главная задача – не возвращаться в зону российского влияния.

Мы, украинцы, идем своим путем и понимаем, что в первую очередь должны опираться на собственные силы. Использовать богатства страны в интересах народа и будущих поколений. Украина должна жестко защищать свои национальные интересы. Внешняя помощь для нас все еще важна, но, прежде всего, должны помочь сами себе.

Конкретными шагами укрепить независимость. Уже больше года действует безвизовый режим для поездок украинцев в Евросоюз. Мы неизбежно становимся частью европейского пространства. Это укрепляет нашу политическую независимость.

Вступило в силу Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. И как результат и следствие – доля экспорта в ЕС составляет теперь почти 43% против 32% еще четыре или пять лет назад. Четкая европейская стратегия дала нам возможность компенсировать огромные потери, которые мы понесли в результате политически мотивированного закрытия Россией и своего рынка, и транзита для третьих стран для украинских товаров. Россия больше не сможет нас шантажировать, потому что мы усилили нашу экономическую независимость.

С осени шестнадцатого года – вчера была уже тысяча дней – как мы не покупаем газа в России. Украинский "Нафтогаз" блестяще обыграл Газпром в Стокгольмском арбитраже, принеся в государственный карман 46 млрд долларов. Так приобретаем нашу энергетическую независимость.

Отказ о Русской церкви и автокефалия для украинской

Мы твердо намерены разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе. Мы полны решимости положить конец противоестественному и неканоническому пребыванию значительной части нашего православного сообщества в зависимости от Русской церкви. Церкви, которая освящает гибридную войну Путина против Украины, которая день и ночь молится за русскую власть и за войско – тоже русское.

Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургическую и церковную традицию. Сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных православных церквей не было равной им поместной православной Церкви Украины. Вопрос Томоса об автокефалии для православной Церкви Украины выходит за рамки религиозного. Он из того же ряда, что укрепление армии, что защита языка, что борьба за членство в Евросоюзе и НАТО. Это – еще один стратегический ориентир на нашем историческом пути. Это – важная составляющая нашей независимости.

Вступление в НАТО и ЕС

Глава государства считает, что интеграция в европейское и евроатлантическое пространства – надежный способ обеспечить безопасность, развитие и достойные условия жизни для людей в Украине. и Для этого власть намерена предпринять важный шаг.

Такая интеграция – стопроцентная гарантия нашей независимости. Но хочу отдельно подчеркнуть – и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет завершенным и совершенным проектом. Ведь цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины.

Война России против Украины – это часть плана Кремля развалить Европейский Союз и НАТО. Наши воины на востоке стоят на защите безопасности и благосостояния не только Украины, но всей Европы. В Евросоюз и в НАТО мы идем не с пустыми руками. У нас сегодня – вы будете иметь возможность это увидеть и убеждаетесь уже четыре года – одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточный фланг НАТО. А взамен – мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет Альянс.

Буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессии Верховной Рады, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект.

Новая украинская армия

Порошенко вспомнил, что летом 2014 года ВСУ успешно освободили большую часть Донбасса от боевиков, а после того, как произошло прямое вторжение российских регулярных войск, крепко держат оборону на линии соприкосновения.

Власть сделала все, чтобы влияние войны на общество был как можно меньшим. В свое время я отверг предложения объявить военное положение, которое бы существенно ограничило политические права и свободы граждан. От частичной мобилизации мы перешли к формированию контрактной армии. Тратя более 5% ВВП на оборону и безопасность, не снимая пальца с курка. Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы, украинцы.

Новое воинское приветствие в ВСУ

Украина простилась с советчиной теперь и в армии, где не будет больше привычных "Здравствуйте товарищи" или "здравия желаю". Теперь в Украине будет новое воинское приветствие, которое планируют узаконить.

Вы слышали и видели, как министр обороны впервые в истории приветствовал участников парада словами "Слава Украине". Прочными становятся те традиции, которые рождаются в народе. Среди наших символов является не только флаг, герб и гимн, о которых написано в Конституции, но и национальный лозунг "Слава Украине! Героям слава!". От него мы чувствуем колоссальный подъем, а наших врагов корчит как чертей от ладана. Оно само вошло в нашу жизнь, а теперь пришло время придать ему силу закона. Вот почему подаю в Верховную Раду законопроект об изменениях в военный устав, согласно которому этот лозунг станет главным приветствием в Вооруженных силах Украины.

Напомним, сегодня в Киеве прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.