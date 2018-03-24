В законе о нацбезопасности будет предусмотрен парламентский контроль за СБУ – Порошенко
Президент отметил важность соответствия закона стандартам НАТО
Окончательная редакция президентского законопроекта о национальной безопасности будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе мероприятий по случаю дня СБУ в субботу в Киевской области.
"Окончательная редакция нового закона о национальной безопасности будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью службы", – сказал глава государства.
Он также отметил, что по его мнению, как и мнению членов стран НАТО, важно в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам альянса.
Напомним, в конце февраля президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект о национальной безопасности Украины с пометкой "неотложный".
Кроме того, комментируя законопроект о Национальном бюро финансовых расследований, президент также отметил, что силовики будут лишены возможности вмешиваться в деятельность бизнеса.
"Надеюсь этот закон будет принят в текущем году, и откроет новую страницу в отношениях власти и бизнеса", – подчеркнул Порошенко.
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