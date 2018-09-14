Вадим Карасев: В Украине нет контроля за "киотскими" деньгами

Известный политолог Вадим Карасев считает, что тему использования денег в рамках Киотского протокола в Украине незаслуженно забыли. После грандиозных афер соратников Януковича с "киотскими деньгами" так и не был создан орган, который бы занимался контролем проведения тендеров, организованных в рамках международного сотрудничества. Отсутствует в Украине и эффективный мониторинг реализации проектов, осуществляемых за счет средств иностранных государств.

"В 2012 году, не без участия "семьи" Януковича, 4 миллиарда 700 миллионов гривен, бесследно растворились в Государственном бюджете", – написал на своей страничке в Facebook Вадим Карасев.

Остальные деньги, которые поступили в Украину в виде товарно-материальных ценностей, также были разворованы.

"В рамках Киотского протокола Япония передала Украине 1568 автомобилей Toyota Prius с гибридными двигателями. А вот "узаконить" удалось только четверть машин. Остальные были разворованы во времена президентства Виктора Януковича", – добавил Карасев.

По мнению политолога, если Украина не сможет обеспечить контроль над "киотскими деньгами", то и в последующем они "будут уходить в "Неверленд", как это было при Януковиче.

Напомним, что Киотский протокол – это международное соглашение, призванное сократить количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов.