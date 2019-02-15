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Вадим Новинский: Права оппозиции в Украине до сегодня намеренно не закреплены парламентом законодательно

Сегодня, 14:56

Политик подчеркнул, что, в отличие от оппозиции, права провластной коалиции в украинском парламенте не ограничены законом

Вадим Новинский: Права оппозиции в Украине до сегодня намеренно не закреплены парламентом законодательно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b5/8d9/5c66b58d95711.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b5/8d9/5c66b58d95711.jpg Политика Политик подчеркнул, что, в отличие от оппозиции, права провластной коалиции в украинском парламенте не ограничены законом

"Оппозиционный блок настаивает на том, что законодательное урегулирование прав оппозиции – это неотъемлемая часть процесса гармонизации законодательства Украины и ЕС", – заявил сегодня, 15 февраля, глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский на круглом столе: "Эффективная имплементация Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС как основной элемент евроинтеграции Украины".

Целью круглого стола стало подведение итогов 5-го Диалога Жана Моне в контексте обсуждения депутатских фракций роли Верховной Рады в процессе имплементация Соглашения об ассоциации.

Лидер оппозиции Вадим Новинский, обращаясь к высшему руководству украинской власти, сопрезиденту парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ Ребекке Хармс, экс-президенту Европейского парламента Пэту Коксу и другим участникам круглого стола, подчеркнул: "Фракция Оппозиционный блок приостанавливает свое членство в работе Рабочей группы по внедрению Рекомендаций миссии Кокса в связи по ряду объективных причин".

Вадим Новинский объяснил, что фракция Оппозиционный блок изначально поддержала инициативу реализации рекомендаций Миссии Европарламента, так как ею планировалось урегулировать и закрепить законодательно права оппозиции. Но, по итогу, в Дорожной карте отсутствуют инструменты реализации прав оппозиции, поэтому Оппоблок и приостанавливает свое членство в работе Рабочей группы по внедрению Рекомендаций миссии Кокса.

Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский рассказал об основных проблемах, которые по мнению оппозиционных депутатов, тормозят реформу.

"Украинский парламентаризм сегодня обладает всеми признаками кризиса. Верховная Рада превратилась в площадку для реализации предвыборных технологий Петра Порошенко, утратив функцию представительства интересов украинского народа, – заявил Вадим Новинский. – Об этом свидетельствуют огромное количество популистских и дискриминационных законопроектов из предвыборной повестки президента, которые вносятся коалицией часто в нарушение Регламента и принимаются с нарушениями конституционной процедуры (законопроекты о НАТО и ЕС, антицерковные законы и постановления и др.).".

В то же время, по словам лидера оппозиции, социально значимые законопроекты, зарегистрированные оппозицией (о социальной защите граждан, о повышении пенсий и пособий об избирательных правах вынужденных переселенцев, об усилении ответственности за нарушения избирательного законодательства, о снижении цен на природный газ для населения и др.), даже не ставятся в порядок дня сессий ВР. Такая же ситуация с игнорированием коалицией необходимых законов о выборах, о временных следственных комиссиях ВР, о всеукраинском и местных референдумах. Парламент практически отказался от контролирующей функции: большинство депутатских запросов и обращений просто игнорируются органами исполнительной власти.

Напомним, ранее Вадим Новинский заявлял, что на Донбасс нужно поэтапно вводить миротворцев, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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Тег коалиция, оппозиция, Новинский, оппоблок

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