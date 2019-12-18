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Вадим Пристайко на телеканале "Украина 24": онлайн-трансляция

18 декабря, 19:36

Министр расскажет, когда пленные вернутся домой, а Зеленский снова отправится в США

Сегодня в 19:30 на телеканале "Украина 24" состоится прямой эфир с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Вот главные темы, на которые будут говорить с гостем в студии телеканала:

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  • Когда объявят новое перемирие и домой вернутся пленные?
  • Когда состоится новый визит Зеленского в США?
  • Новый закон об особом статусе Донбасса;
  • Перспективы введения визового режима с РФ.

Напомним, днем ранее, 17 декабря, премьер-министр Алексей Гончарук дал интервью ведущим СМИ Украины, в частности журналистам "Сегодня". Полная версия интервью вышла в прямом эфире телеканала "Украина 24" .

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Скриншот

Гончарук рассказал о выделяемых МВФ 5,5 млрд долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря этому, по словам премьера, весной следующего года можно ожидать в банках кредиты под 11-15%, что, по его мнению, поможет развитию украинской экономики.

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