Вадим Пристайко на телеканале "Украина 24": онлайн-трансляция

Сегодня в 19:30 на телеканале "Украина 24" состоится прямой эфир с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
Вот главные темы, на которые будут говорить с гостем в студии телеканала:
- Когда объявят новое перемирие и домой вернутся пленные?
- Когда состоится новый визит Зеленского в США?
- Новый закон об особом статусе Донбасса;
- Перспективы введения визового режима с РФ.
Напомним, днем ранее, 17 декабря, премьер-министр Алексей Гончарук дал интервью ведущим СМИ Украины, в частности журналистам "Сегодня". Полная версия интервью вышла в прямом эфире телеканала "Украина 24" .
Гончарук рассказал о выделяемых МВФ 5,5 млрд долларов, которые, по мнению главы правительства, обеспечат макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря этому, по словам премьера, весной следующего года можно ожидать в банках кредиты под 11-15%, что, по его мнению, поможет развитию украинской экономики.
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