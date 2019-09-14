Вакарчук анонсировал расширенное заседание двух комитетов Рады: подробности

На заседание Комитетов Рады по внешней политике и по интеграции с ЕС приглашены представители Кабмина и Офиса президента

Святослав Вакарчук. Фото: facebook.com/GolosZmin

Комитеты Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом проведут совместное заседание в среду, 18 сентября, сообщил народный депутат Святослав Вакарчук (фракция "Голос") в субботу в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"18 сентября соберётся расширенное заседание двух комитетов – по иностранным делам и европейской интеграции", - сказал Вакарчук журналистам

Так, он сообщил, что уже приглашены министр иностранных дел Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, представитель офиса президента, который отвечает за внешнюю политику.

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"Мы в таком расширенном формате обсудим нашу будущую внешнеполитическую стратегию", - отметил Вакарчук.

Вакарчук входит в состав комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробнее, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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