Вакарчук и Гройсман расскажут, кого ведут за собой в парламент
Главная тема для обсуждения – новые лица в украинской политике
"Главная тема: выбор" возвращается в эфир для того, чтобы вы понимали за кого голосовать 21 июля.
Парламентская кампания в разгаре — до выборов осталось выборов шесть недель, а потому — одна из главных тем первого эфира — это новые лица в украинской политике.
В гостях — лидер группы "Океан Эльзы" а теперь и лидер партии ГОЛОС Святослав Вакарчук. А также действующий премьер-министр Владимир Гройсман. Ожидаем мини-дебаты между претендентами на кресла в Верховной Раде. Узнаем их оценку наиболее резонансных событий на этой неделе и кого они ведут с собой в парламент.
А также интересно как премьер-министр уже сейчас сотрудничает с новоизбранным президентом и как планирует строить отношения с Владимиром Зеленским Вакарчук.
Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента.
21 мая 2019 года он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля 2019 года. Указ вступил в силу 23 мая 2019 после того, как был опубликован в газете "Урядовий кур’єр".
24 мая в Украине началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.
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