Вакарчук об однополых браках: У нас страна равных прав и возможностей

Лидер партии "Голос" рассказал об отношении к ЛГБТ сообществу и легализации каннабиса

Фото: Facebook Вакарчука.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в вопросе ЛГБТ сообщества и возможного разрешения на однополые браки считает, что Украина страна равных прав и равных возможностей.

"У нас страна равных прав и равных возможностей", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ сообществу и возможного разрешения на однополые браки.

Также на вопрос, поддерживает ли он использования каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".

В свою очередь, относительно легализации проституции лидер партии "Голос" заявил, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах, "если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы".

Что касается рынка земли, Вакарчук подчеркнул, что поддерживает возможность продажи земли, но отметил, что необходимо проработать все механизмы, чтобы малые фермеры и частные собственники земли не пострадали.

"Необходимо сделать справедливый, открытый рынок земли, за это выступает партия "Голос", - добавил Вакарчук.

Накануне Вакарчук представил "реалистичный сценарий возвращения Донбасса". Музыкант сказал, что он видит промежуточным этапом урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как сообщалось, в прошлом месяце Святослав Вакарчук представил новых членов своей команды – Павла Кухту и Ярослава Железняка.

Кроме того, как мы уже писали, Минюст Украины официально перерегистрировал партию Вакарчука "Голос". Политическую силу лидеру группы "Океан Эльзы", по его словам, отдали "партнеры от малого и среднего бизнеса".

Смотрите также эксклюзивное интервью, которое Святослав Вакарчук дал телеканалу "Украина":

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