Вакарчук, Полякова и Павлик: кто из звезд идет в большую политику
Олег Винник, несмотря на громкие заявления в интернете, не покинет концертную деятельность ради политики
Святослав Вакарчук, Оля Полякова и еще несколько известных артистов заявили, что идут в большую политику.
"Я официально заявляю, что я начинаю делать, собирать первую украинскую женскую партию", – сказала Полякова.
С названием певица еще не определилась, но планирует уделять внимание вопросам здоровья и проблемам детей, в частности сирот. Привлекать к политсиле только женщин.
"Женщина может делать 550 дел одновременно и это правда. Они могут и работать на работе, вставать рано, всех кормить, всех обстирать, побежать на работу", – говорит Ольга Полякова.
Святослав Вакарчук готовится ко второму походу за мандатом. В 2007 году он был нардепом от "Нашей Украины", но не подал ни одного законопроекта и через год от депутатства отказался. Сейчас певец в туре с "Океаном Эльзы", а о своих планах расскажет в это воскресенье в студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой "
Виктор Павлик тоже намерен идти в парламент, но признается – будет прогуливать.
"У меня не будет времени ходить на заседания разные и т.д. Я могу быть формально, как лицо партии, в пятерке, как мне предлагают", – говорит Виктор Павлик, певец.
Олег Винник, несмотря на громкие заявления в интернете, не покинет концертной деятельности ради политики. Винник думает только о музыке заверила "Сегодня" его пресс-секретарь.
Приобщиться к написанию законов в свое время попытались: Руслана, Таисия Повалий, Злата Огневич. И ни одна из них надолго в парламенте не задержалась. Повалий убежала вслед за Януковичем в Россию, а Руслана и Злата разочаровались в политике.
"Я вижу только постоянное перераспределение политической власти", – сказала Злата Огневич, народный депутат Украины (2014-2015).
Вот у кого из артистов политическая карьера удалась – так это у Оксаны Билозир. Дважды – министр культуры. Трижды – народный депутат. На службе у народа уже 17 лет и еще и концерты успевает давать.
Как известно, досрочные выборы в парламент должны пройти 21 июля.
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