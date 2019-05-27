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Вакарчук представил новых членов его партии "Голос"

27 мая, 21:21

Музыкант отметил, что намерен ввести в парламент людей нового поколения

Фото: goloszmin.org
Фото: goloszmin.org.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук представил еще двух членов его команды – Павла Кухту и Ярослава Железняка. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Павел Кухта, который последние три года был двигателем многих реформаторских инициатив правительства, стал программным директором партии "Голос". Ярослав Железняк, один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой, занял должность заместителя руководителя избирательной кампании партии "Голос", – говорится в сообщении.

"Павел и Ярослав – это профессионалы, которые максимально приложились к тому, чтобы состоялось большинство положительных реформ. Я очень рад, что они сегодня присоединились к нашей команде", – отметил Вакарчук.

Павел Кухта – экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. Отмечается, что он – специалист в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.

Ярослав Железняк – также член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015 – 2018 годах – был советником министра экономического развития и торговли Украины, а в июле 2017 года – назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.

"Старые политики так и не ввели открытые списки. Нас это не останавливает. Мы начинаем работать для того, чтобы завести в парламент людей нового поколения, и вместе кардинально изменить работу Верховной Рады", – заявил Железняк.

Напомним, что Минюст перерегистрировал партию Вакарчука "Голос". Политическую силу лидеру "Океана Эльзы" отдали "партнеры от малого и среднего бизнеса".

Ранее мы писали, что Вакарчук представил свою партию "Голос". Певец окончательно решил уйти в политику.

Также Святослав Вакарчук поддержал пленных украинских моряков

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Тег партия, вакарчук, голос

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