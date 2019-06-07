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Вакарчук представил "реалистичный сценарий возвращения Донбасса"

7 июня, 19:22

Музыкант сказал, что он видит промежуточным этапом урегулирования конфликта на востоке Украины

Святослав Вакарчук создал Instagram-страницу
Святослав Вакарчук создал Instagram-страницу. Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Украина сможет вернуть неподконтрольные правительству территории Донбасса, если в стране начнется успешное развитие, которое изменит отношение к ней жителей ОРДЛО, считает музыкант Святослав Вакарчук, который в прошлом месяце представил собственную партию.

По его словам, именно успешное развитие контролируемых территорий должно лежать в основе сценария по возвращению оккупированного Донбасса, но для этого необходимо прекратить огонь.

"Реалистичный сценарий возвращения Донбасса начинается с создания цветущего сада на контролируемой территории. А для этого нужно, чтобы по нему прекратили стрелять "Грады", – подчеркнул Вакарчук.

На этом фоне он считает, что промежуточным этапом урегулирования конфликта должно стать замораживание конфликта и прекращение огня.

Назвав Минские договоренности инструментом, который позволил бы сделать "домашнюю работу" по развитию подконтрольных правительству территорий, Вакарчук упрекнул предыдущую власть в том, что "она не выполнила свою домашнюю работу".

Напомним, в прошлом месяце Святослав Вакарчук представил новых членов своей команды – Павла Кухту и Ярослава Железняка.

Кроме того, как мы уже писали, Минюст Украины официально перерегистрировал партию Вакарчука "Голос". Политическую силу лидеру группы "Океан Эльзы", по его словам, отдали "партнеры от малого и среднего бизнеса".

Смотрите также эксклюзивное интервью, которое Святослав Вакарчук дал телеканалу "Украина":


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Тег Донбасс, вакарчук, голос, перемирие, война на востоке Украины , перемирие на востоке , режим тишины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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