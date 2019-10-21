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Вакарчук резко отреагировал на историю с "Кварталом 95" и хором Веревки

21 октября, 13:12

"Квартала 95" показал номер о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой

Фото: facebook.com/GolosZmin

Фото: facebook.com/GolosZmin

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук резко раскритиковал номер "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"История с кварталом и хором – дно. Точка", - написал он в Twitter.

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Напомним, сама Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала" стыдом и позором , а министру культуры молодежи и спорта Владимиру Бородянскому пришлось извиниться за участие хора им Веревки в скандальном представлении.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что разгоревшийся скандал может иеть негативное влияние на инвестиции в Украину.

"Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Во время ее руководства НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие, каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по ПриватБанку. Также они не понимают, насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "Квартал 95" ассоциируется с властью и шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься, как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", – заявил Милованов.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что "шутка" "Квартала 95" о Гонтаревой может оказать негативное влияние на инвестиции в Украину .

Также сообщалось, как идет расследование поджога дома Гонтаревой в Гореничах под Киевом:

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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Святослав Вакарчук Квартал 95 Валерия Гонтарева

Источник: Сегодня

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