Валентин Наливайченко предлагает создать международный фонд для восстановления Донбасса

Документ может помочь власти во время переговоров в "нормандском формате", уверен политик

Одновременный путь Украины в ЕС и реинтеграция Донбасса — единственная формула успеха для страны. В этом убежден Валентин Наливайченко.

По его инициативе ученые, депутаты, представители общественных организаций и дипломаты разработали план действий для воплощения в жизнь этой формулы.

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Документ может помочь власти во время переговоров в нормандском формате, уверен Наливайченко. Среди ключевых инициатив — создание международного экономического фонда для реинтеграции и восстановления Донбасса.

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"Всему миру Украина единым голосом должна сказать: мы знаем, что делать, мы будем возвращать территории, и мы станем членами Европейского Союза. Международный экономический фонд, мы его инициируем, но под конкретные проекты, и второе — это объединить всю власть, независимо от политических предпочтений, на выполнение этого плана, национального плана действий реинтеграции и евроинтеграции", – заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Валентин Наливайченко.

Напомним, что Наливайченко добивается запрета импорта электроэнергии из России.

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