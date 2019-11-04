Валерий Тарасюк избран новым главой нацкомисси по ЖКХ: что о нем известно

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Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, стал Валерий Тарасюк.

Об этом 4 ноября сообщили на сайте НКРЭКУ, отметив, что кандидатура Тарасюка была утверждена членами обновленного состава нацкомиссии путем тайного голосования вместо назначенной экс-президентом Порошенко в прошлом году Оксаны Кривенко.

На данный момент, помимо Кривенко и Тарасюка, в состав регулятора входят Елена Антонова, Руслан Кайдаш, Ольга Бабий, Алексей Магда и Дмитрий Коваленко.

Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области.

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В 1998 году он окончил Институт международных отношений при Национальном университете им. Шевченко.

В 2014 году он уже входил в состав НКРЭКУ, но спустя два года был уволен.

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Кроме того, он возглавлял департамент судебной работы и экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции, а также входил в наблюдательные советы "Киевоблэнерго" и "Ривнеоблэнерго".

В нынешний состав НКРЭКУ он попал после подписания президентом Владимиром Зеленским указа от 29 октября 2019 года.

Напомним, ранее в Национальной комиссии по регулированию тарифов и энергетики заявили о давлении со стороны митингующих работников различных предприятий, которые несколько месяцев пикетировали здание регулятора.

Кроме того, в этом году НКРЭКУ изменила методику расчета тарифа на услуги по распределению природного газа.

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