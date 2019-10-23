"Ваша фамилия стала популярнее моей": Зеленский раскрыл детали разговора со Штайнмайером

Фамилия Штайнмайера стала очень известной в Украине и ассоциируется с его «формулой»

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Украинский лидер Владимир Зеленский встречался в Японии с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и обсудил ситуацию на Донбассе, в частности, будущую встречу в "нормандском формате". Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Сегодня".

"Я ему сказал, что благодаря Вашей формуле Ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилия в Украине, – пошутил украинский лидер.

Зеленский отметил, что у него был очень хороший и предметный разговор с президентом Германии и подчеркнул, что все работают над организацией встречи Нормандской четверки.

"И сам г-н президент Штайнмайер тоже этого очень хочет. Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в "нормандском формате". Потому что "нормандский формат" был остановлен, и с 2016 года не было ни одной встречи. Поэтому никто не понял, почему бывшие представители нашей власти … Почему они, скажем так, не понимают, по поводу чего, как можно говорить о "формуле Штайнмайера" сегодня, как можно воплощать ее в жизнь, – этого не понимает никто. Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск – конечно, когда есть действительно безопасностный нормальный высокий уровень на тех КПВВ или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан. Будем работать вместе", – сказал Зеленский.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст эксклюзивного интервью Зеленского: "Капитуляции не будет".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан Нормандской четверке, лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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