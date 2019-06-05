Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи Киеву — американский генерал
На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов
Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи властям Украины. Об этом заявил возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер.
"Мы очень заинтересованы в содействии новым властям в Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются", — сказал он.
На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.
Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.
Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.
В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.
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