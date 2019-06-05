Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи Киеву — американский генерал

5 июня, 03:12

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов

Фото: Pixabay

Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи властям Украины. Об этом заявил возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

"Мы очень заинтересованы в содействии новым властям в Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются", — сказал он.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, помощь, генерал, Украина, вооружения, летальное оружие

Вы сейчас просматриваете новость " Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи Киеву — американский генерал". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США продолжают поставлять летальное вооружение Украине – Волкер

29 мая, 10:23

В условиях войны с Россией Украине жизненно необходима военная помощь, считает американский дипломат

Чалый утверждает, что США планируют увеличить военную помощь Украине

18 мая, 06:34

Речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера

Американский дипломат призвал Канаду предоставить Украине летальное вооружение

8 ноября 2018, 08:12

В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", заявил Хербст

Названо главное преимущество новых поставок летального оружия из США в Украину

4 октября 2018, 18:08

Вооружения и боеприпасы будут завозиться по прозрачной схеме под контролем американских военных

США готовы к новым поставкам летального оружия Украине – Волкер

15 сентября 2018, 16:24

Спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что это будет обычный бизнес

Посол рассказал, почему США не давали Javelin Украине раньше

31 августа 2018, 11:35

Предыдущая администрация Барака Обамы прислушивалась к советам не предоставлять Украине летальное оружие

Роналду повторил уникальное достижение экс-форварда Шахтера

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Топ-модель Эмили Ратаковски показала шикарную фигуру

Обворожительные бегуньи во всей красе

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку

Зидан сообщил 3 игрокам "Реала" о том, что не рассчитывает на них

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

США пошли навстречу Путину, Украина под угрозой?

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь