Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи Киеву — американский генерал

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов

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Вашингтон заинтересован в оказании военной помощи властям Украины. Об этом заявил возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

"Мы очень заинтересованы в содействии новым властям в Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются", — сказал он.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения, в 2020 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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