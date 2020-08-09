Вблизи передовой на Донбассе тоже должны быть выборы: заявление "слуг народа"

Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 24 регионах, однако на подконтрольные Украине территории вблизи линии разграничения на Донбассе это не распространяется. В связи с этим Донецкая областная организация партии "Слуга народа" настаивает на проведении там избирательного процесса.

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Об этом говорится в заявлении политсилы.

В партии напомнили, что ЦИК, учитывая рекомендации силовиков, приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения.

"Донецкая областная организация партии "Слуга народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы выступаем за проведение местных выборов на всей подконтрольной Украине территории региона. Донецкая военная-гражданская администрации и вся команда президента в Донецкой области провели ряд консультаций с командованием Объединенных сил и антитеррористическим центром СБУ по созданию безопасных условий для волеизъявления в прифронтовых районах. Мы озвучили нашу общую и принципиальную позицию – выборы на Донбассе должны состояться, без исключений", – говорится в заявлении.

В то же время партия понимает, что ставить политическую целесообразность выше безопасности граждан – недопустимо, как и оказывать давление на военных, требовать брать на себя обязательства, пренебрегая потенциальными угрозами.

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"Поэтому Донецкая областная организация партии "Слуга народа" будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения неотложно сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности", – заявили в политсиле и напомнили, что сейчас на фронте перемирие и есть шанс, что оно будет устойчивым.

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут в сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. Кроме того, Верховная Рада изменила Избирательный кодекс. Как будут проходить выборы в Украине.

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