Великобритания поприветствовала освобождение украинских граждан

Британский МИД требует от Москвы выполнения обязательств по Минским соглашениям, в частности, освобождения всех украинских политзаключенных

Лондон, Великобритания / Фото: Depositphotos

Правительство Великобритании приветствует недавний обмен пленными в Украине и высоко ценит усилия президента Владимира Зеленского, направленные на освобождение украинских граждан. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

"Мы приветствуем недавний обмен пленными в Украине. Возвращение украинцев, задержанных поддерживаемыми россиянами сепаратистами на востоке Украины, давно назрело. Этот обмен пленными является еще одним примером решимости президента Зеленского положить конец конфликту на Востоке Украины, и мы высоко ценим его стремление добиться справедливости в отношении демонстрантов, убитых в 2014 году. Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям и немедленно освободить всех остальных украинских политзаключенных", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Великобритании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что большинство людей, которых освободили в рамках обмена украинских пленных на лиц по списку боевиков, будут находиться в клинике "Феофания" в период новогодних и рождественских праздников. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главного врача клиники "Феофания" Андрей Строкань.

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По его информации, 5/6 пациентов нуждаются в стоматологической помощи. "Практически у всех сейчас есть в разной степени проявления посттравматического и стрессового расстройства и обострения всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен", – сообщил Строкань. При этом он заверил, что пациентов в критическом состоянии нет. "Тяжелых пациентов, критических, нет", – сказал заместитель главврача.

Также он добавил, что большинство пациентов не хотят общаться с прессой.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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