Великобритания предложила Украине помощь по стабилизации конфликтов на региональном уровне
Лондон может предоставить экспертную помощь в наведении межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами
11 июля первый заместитель главы Офиса Президента Украины Сергей Трофимов встретился с заместителем посла Великобритании Хелен Фейзи и руководительницей программ правительства Великобритании в Украине Хемой Котеча.
Об этом сообщает ОПГ в Facebook.
Представители Великобритании ознакомили присутствующих с опытом реализации в Украине различных проектов, начиная с 2014 года. Так, только в 2018-2019 финансовом году правительство Великобритании выделило 35 млн фунтов стерлингов на реализацию более 70 проектов в семи направлениях. В этот период предусмотрено дальнейшее финансирование программ на сумму 37 млн фунтов в следующих областях: управление и реформы, коммуникации, образование и культура, права человека, гуманитарная сфера, предупреждение конфликтов, стабильность и безопасность, борьба с коррупцией.
Также заместитель посла Великобритании Хелен Фейзи предложила дальнейшую программную помощь для имплементации позитивных изменений в Украине. Хэма Котеча заявила о возможности предоставить экспертную помощь и профессиональную оценку, в частности, в наведении межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами.
Сергей Трофимов поддержал такие намерения, заявил о готовности в дальнейшем сотрудничать в этом вопросе и подчеркнул важность помощи со стороны партнеров. "Приоритетная задача президента – сделать ощутимо лучшим жизни людей. Мы открыты. Поделитесь всем полезным для украинцев и наших отношений опытом", – резюмировал он.
Напомним, что эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.
Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 млн долларов.
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