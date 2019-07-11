Великобритания предложила Украине помощь по стабилизации конфликтов на региональном уровне

Лондон может предоставить экспертную помощь в наведении межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами

Фото: Офис Президента Украины

11 июля первый заместитель главы Офиса Президента Украины Сергей Трофимов встретился с заместителем посла Великобритании Хелен Фейзи и руководительницей программ правительства Великобритании в Украине Хемой Котеча.

Об этом сообщает ОПГ в Facebook.

Представители Великобритании ознакомили присутствующих с опытом реализации в Украине различных проектов, начиная с 2014 года. Так, только в 2018-2019 финансовом году правительство Великобритании выделило 35 млн фунтов стерлингов на реализацию более 70 проектов в семи направлениях. В этот период предусмотрено дальнейшее финансирование программ на сумму 37 млн ​​фунтов в следующих областях: управление и реформы, коммуникации, образование и культура, права человека, гуманитарная сфера, предупреждение конфликтов, стабильность и безопасность, борьба с коррупцией.

Также заместитель посла Великобритании Хелен Фейзи предложила дальнейшую программную помощь для имплементации позитивных изменений в Украине. Хэма Котеча заявила о возможности предоставить экспертную помощь и профессиональную оценку, в частности, в наведении межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами.

Сергей Трофимов поддержал такие намерения, заявил о готовности в дальнейшем сотрудничать в этом вопросе и подчеркнул важность помощи со стороны партнеров. "Приоритетная задача президента – сделать ощутимо лучшим жизни людей. Мы открыты. Поделитесь всем полезным для украинцев и наших отношений опытом", – резюмировал он.

Напомним, что эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 млн долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Великобритания предложила Украине помощь по стабилизации конфликтов на региональном уровне". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"