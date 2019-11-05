Великобритания продлила военную миссию в Украине: подробности

Великобритания продлевает учебную миссию в Украине еще на три года

Министры обороны Великобритании и Украины Бен Уоллес и Андрей Загороднюк / Фото: Минобороны Украины

Великобритания до марта 2023 года продлевает программу подготовки украинских военных. Об этом после визита в Украину заявил госсекретарь по вопросам обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает пресс-служба британского ведомства.

"Мой недавний визит на Донбасс прояснил не только потери, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость, которую продемонстрировали украинские вооруженные силы в защите своей территориальной целостности. Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию в Украине еще на три года – чтобы мы могли обучать еще тысячи украинских военных", - заявил Уоллес.

Учебная миссия Orbital была запущена после оккупации Крыма Россией. С начала обучения британский персонал подготовил более 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В 2018 году Лондон расширил сферу действия Orbital, развернув команды Королевского флота и Королевских морских пехотинцев для обучения украинского флота, который сталкивается с угрозами в Азовском море.

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Напомним, в ноябре прошлого года на тот момент министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон усилит военную поддержку Украины в целях "защиты свободы и демократии"

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В Украине будет размещено дополнительное число британских военнослужащих. Они, в частности, займутся обучением украинского спецназа и морских пехотинцев. Кроме того, по словам министра, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.

Напомним, что предшественник Уоллеса Гэвин Уильямсон был уволен со скандалом экс-премьером Соединенного Королевства Терезой Мэй. Подробнее о случившемся – в видеосюжете:

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