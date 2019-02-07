Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%
Стороны обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией
Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%. Об этом заявила государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Гарриет Болдуин на своей странице в Twitter.
Как сообщила Болдуин в Twitter, она в рамках двухдневного визита в Украину встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.
"Мы обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией. Великобритания, как и прежде, продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также объявляет о повышении на 40% гуманитарной поддержки", – написала Болдуин.
Напомним, в ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине. В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов.
Ранее Лубрани заявил, что организация поддерживает любые инициативы по достижению мира на востоке Украины.
Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.
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