Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%

Стороны обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией

Фото: Twitter

Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c8a/673/5c5c8a673aa83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c8a/673/5c5c8a673aa83.jpg 2019-02-07T21:44:00+02:00 Политика Стороны обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией

Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%. Об этом заявила государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Гарриет Болдуин на своей странице в Twitter.

Как сообщила Болдуин в Twitter, она в рамках двухдневного визита в Украину встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.

"Мы обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией. Великобритания, как и прежде, продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также объявляет о повышении на 40% гуманитарной поддержки", – написала Болдуин.

Напомним, в ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине. В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов.

Ранее Лубрани заявил, что организация поддерживает любые инициативы по достижению мира на востоке Украины.

Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...