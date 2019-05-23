"Венецианка" займется законом об украинском языке

Заключение комиссии будет опубликовано в конце 2019 года

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы подал в Европейскую комиссию за демократию через право, которую еще называют Венецианской комиссией, запрос на анализ принятого Радой и подписанного президентом Украины "языкового закона".

"Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – сообщили в "Венецианке" 22 мая.

Директор по коммуникациям Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил, что заключение Венецианской комиссии может быть опубликовано в конце 2019 года.

"Экспертный орган Совета Европы по правовым и конституционным вопросам, Венецианская комиссия, подготовит заключение по украинскому языковому закону до конца года", – написал он на своей странице в Twitter.



Напомним, закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" регулирует порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Как мы уже писали, за последние годы этот закон уже не первый, которым займется "Венецианка". В 2017 году комиссия опубликовала официальные рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

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