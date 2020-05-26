Венедиктова обвинила САП в беспомощности и требует расследования резонансных дел

Досудебное расследование дел обошлось в полмиллиарда гривен, но результата нет

Борьбу с коррупцией могут вести только высоконравственные люди, которые обладают авторитетом в обществе, для которых кресло не является целью, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую цитирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Она убеждена, что государственный деятель не имеет права руководствоваться категориями имен, а исключительно интересами государства: "Когда мы говорим о правоохранительной системе, не существует Авакова, Баканова, Сытника, Соколова, Холодницкого или Венедиктовой. Для всех граждан важно другое – чтобы эффективно работали МВД, СБУ, НАБУ, ГБР, САП и Офис генерального прокурора".

Венедиктова напомнила, что 24 марта провела совещание с руководством НАБУ и САП по противодействию антикоррупционным правонарушениям и согласовала конкретные меры для решения проблемных вопросов. Однако прошло два месяца, а воз и ныне там.

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По ее словам, есть ряд резонансных производств, в которых два, три, четыре года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены.

Она привела пример, как вопреки постановлению следственного судьи САП не обеспечила принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения землей под Киевом.

Венедиктова рассказала, что в рекреационной местности в Пуще-Водице чиновник получил две служебные комнаты и построил себе дворец на 1000 квадратов, вырубил ценные деревья и обнес гектар площади забором. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении , затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал нардепом.

По словам генпрокурора, в ноябре 2019 года расследование этого дела поручили детективам НАБУ, но в течение шести месяцев после получения производства прокуроры САП не обеспечили выполнение следственных и процессуальных действий, хотя было допрошено более 100 человек и проведено 30 судебных экспертиз.

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"В результате из-за нарушения разумных сроков производство закрыто. Соответственно, причиненные миллионные убытки государству не возмещены, незаконно изъятая земля не возвращена общине Киева, а подозреваемый избежал ответственности", – говорит Венедиктова.

Она также привела другие случаи бездействия САП – резонансное производство о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, где в результате "процессуальной неуклюжести" было принято решение суда об отказе прокурору САП в продлении сроков досудебного следствия.

Венедиктова напомнила дело о растрате топ-руководителя одной из региональных служб автомобильных дорог и более 100 млн убытков бюджета , где были сорваны разумные сроки расследования и закрыто производство, а также дело в отношении нардепа, которого подозревают в завладении 93 млн грн "Укрзализныци" , обвинительный акт по которому до сих пор не направлен в суд.

Генпрокурор также отметила, что прокуроры САП не обеспечили принятие окончательных процессуальных решений по топ-руководителям Минюста, Минобороны, Минздрава по фактам миллионных растрат, в отношении бывших народных депутатов и руководителей госпредприятий за хищения сотен миллионов госсредств в транспортной отрасли и чиновников режима беглого экс-президента за хищения госимущества и средств в особо крупных размерах.

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Венедиктова подчеркнула, что на досудебное расследование этих резонансных дел потратили почти 500 млн грн, однако результата нет.

"Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", – заявила она.

Напомним, Ирина Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта , а до того выполняла обязанности председателя Госбюро расследований.

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