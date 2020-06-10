Венедиктова прокомментировала скандал c вручением ГБР подозрения нардепу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала скандал, произошедший в ГБР, когда следователи зачитывали подозрение народному депутату. Имя самого депутата Венедиктова не назвала, но указала на нормы закона, по которым такие процессуальные действия прокуроров и следователей имеют законность.

Соответствующее видеообращение Венедиктовой было опубликовано на Ютуб-канале Офиса генерального прокурора. В конце видеообращения есть часть видео с пребыванием Петра Порошенко в ГБР и зачитыванием ему подозрения.

Так, по словам Венедиктовой, в соответствии с требованиями статьи 36, статей 276, 277, 278, 481, 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины в помещении Главного следственного управления Государственного бюро расследований по ее поручению в среду, 10 июня, сообщено о подозрении народному депутату Украины.

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"Он подозревается в том, что в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины.

В присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора народный депутат отказался от подписания и получения письменного уведомления о подозрении, памятки о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также ходатайства об избрании меры пресечения и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого", – отметила Венедиктова.

По ее словам, Офис генерального прокурора уже дал сегодня официальное сообщение по этому поводу, а сама Ирина Венедиктова общалась с прессой, но генпрокурор подчеркнула, что должна дополнительно озвучить несколько моментов.

"Во-первых, генеральный прокурор имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении. Это предусмотрено частью 2 статьи 481 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Нередки случаи, когда наши парламентарии уклоняются от получения повесток и подозрений, что мы сегодня еще раз увидели. Именно поэтому мною было дано поручение сообщить о подозрении народному депутату прокурорам Офиса Генпрокурора", – сказала Венедиктова.

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По ее словам, давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР – неправомерно и незаконно.

"Действующим законодательством не предусмотрено повторное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. И сам подозреваемый, и его адвокаты точно об этом знают", – отметила Венедиктова.

Венедиктова подчеркнула, что речь идет о выполнении требований Закона, перед которым все равны, уважении к государственным институтам и верховенстве права.

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"Прокуратура не может поддаваться на провокации и манипуляции, а действует исключительно законно и вне политики. Для нас равны все участники процесса и мы продолжаем двигаться в процессуальной плоскости. Сегодня сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте. Далее – избрание меры пресечения в суде.

Еще раз напоминаю, Закон один для всех!" – заявила Венедиктова.

Как сообщали новости "Сегодня", пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко сегодня был в ГБР, где ему сообщили о подозрении.

Детальнее – смотрите в сюжете ниже.

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