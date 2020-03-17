Венедиктовой нашли временную замену: кто возглавил ГБР

Сегодня Верховная Рада назначила Венедиктову генеральным прокурором и кресло в ГБР освободилось

Государственное бюро расследований временно возглавит заместитель Ирины Венедиктовой, которая ушла работать в Офис генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба "украинского ФБР".

Нового человека не брали – временно руководить ведомством будет свой человек.

"В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов. Александр Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 года в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада на внеочередном заседании назначила генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которая до этого исполняла обязанности директора Госбюро расследований. Стоит отметить, что впервые в истории Украины Генеральную прокуратуру возглавила женщина.

В тренде Верховная Рада впервые назначила женщину генеральным прокурором Украины

В время обсуждения кандидатуры генерального прокурора депутаты задавали ей острые вопросы, например, гарантирует ли она отсутствие политических преследований, будут ли расследованы и подписаны подозрения относительно топ-политиков, на что Венедиктова пообещала быстрые "посадки".

Смотрите в сюжете, как в начале марта увольняли Руслана Рябошапку с должности генпрокурора:

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