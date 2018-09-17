"Трусы" против "популистов": Венгрия и Франция продолжают войну слов

Сегодня, 14:47

Министр по европейским делам Франции Натали Луазо обвинила Будапешт в популизме, а в ответ глава МИД Венгрии назвал европейских политиков трусами

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Между Будапештом и Парижем произошел новый обмен колкостями – Будапешт ответил французскому министру по европейским делам Франции Натали Луазо на обвинения в популизме.

"С апреля в странах ЕС проходят дебаты насчет будущего Европы. Только во Франции их было 700. Что за страны, которые отказались от этих консультаций со своими гражданами? Италия и Венгрия. Попытайтесь хотя бы дать слово своему народу?", - написала она 15 сентября.

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В ответ на такой выпад глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна была единственной в Европе, правительство которой обратилось к мнению людей насчет вопроса нелегальной иммиграции.

"Венгрия не откажется от права защищать свои границы, даже если политики из Парижа, Брюсселя и Страсбурга захотят его у нас отнять, чтобы впустить сюда мигрантов. Венгерское правительство говорит "нет" нелегальной иммиграции в соответствии с волей народов Венгрии и Европы, тогда как трусливые проиммигрантские политики не осмеливаются спросить людей", – ответил венгерский министр.

Напомним, что еще в прошлом году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сохранить в Центральной Европе "островок свободный от мигрантов".

Также мы писали о том, что из-за неподчинения общеевропейскому уставу Европейская комиссия одобрила решение ввести санкции против Венгрии.

Кроме того, ранее в этом году Сийярто пригрозил выходом своей страны из Организации Объединенных Наций из-за проиммиграционной позиции страны.
Венгрия, Франция, мигранты, беженцы, Сийярто

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"Сегодня"

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