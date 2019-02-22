Венгрия назвала закон в Украине "полуфашистским": реакция вице-премьера

Резкие заявления Будапешта не способствуют тому, чтобы народные депутаты с готовностью поддерживали какие-то изменения

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/UA.EU.NATO.

Венгрия назвала закон в Украине "полуфашистским": реакция вице-премьера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/012/c1a/5c7012c1aaa5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/012/c1a/5c7012c1aaa5f.jpg 2019-02-22T17:18:41+02:00 Политика Резкие заявления Будапешта не способствуют тому, чтобы народные депутаты с готовностью поддерживали какие-то изменения

Киев готов к диалогу с Будапештом по вопросу Закона об образовании, утверждает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Украина также готова выполнить решение Венецианской комиссии насчет седьмой статьи украинского Закона об образовании, и правительство уже работает с группой народных депутатов над тем, чтобы соответствующие законопроекты были приняты в Верховной Раде.

"Тогда, я думаю, манипуляция с аргументами о неготовности Киева к диалогу полностью будет нивелирована. А вот такие резкие заявления, они, очевидно, не способствуют тому, чтобы наш политический класс, если так можно сказать, наши народные депутаты с готовностью поддерживали какие-то изменения. И если Венгрия считает, что таким образом, под таким давлением можно добиться положительного результата, то, к сожалению, она добивается только противоположного", – заявила вице-премьер, выступая на украинском телевидении 22 февраля.

Климпуш-Цинцадзе также добавила, что своими резкими заявлениями и давлением Будапешт лишь ограничивает права представителей венгерского нацменьшинства, препятствуя евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, что, по словам венгерского замминистра иностранных дел Левенте Мадяра, когда Украина проявит желание имплементировать рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании, Будапешт сразу пересмотрит свою политику препятствования евроатлантической интеграции страны.

В целом же глава МИД Венгрии Петер Сийярто озвучивал три требования Будапешта к украинскому Закону об образовании.

Стоит отметить, что это не единственный камень преткновения между Киевом и Будапештом. Осенью в Закарпатье разразился скандал: оказалось, что в венгерском консульстве в Берегово гражданам Украины раздавали гражданство и паспорта Венгрии.

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