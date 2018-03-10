Венгрия не должна ограничивать сотрудничество Украины с НАТО – Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер назвала поведение Венгрии относительно Украины недопустимым
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Брюсселе обсудила вопросы блокировки Венгрией взаимодействия Украина-НАТО. Об этом соообщает пресс-служба вице-премьера.
"Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поведение Венгрии относительно Украины недопустимо. Чрезвычайно важным сегодня должно быть именно единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с Альянсом", – говорится в сообщении.
Напомним, что Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.
"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", – говорится в сообщении.
Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам.
В настоящее время начата работа над подготовкой программы сотрудничества с НАТО на 2019 год.
Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году выполнена на 82%.
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