Венгрия не должна ограничивать сотрудничество Украины с НАТО – Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Брюсселе обсудила вопросы блокировки Венгрией взаимодействия Украина-НАТО. Об этом соообщает пресс-служба вице-премьера.

"Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поведение Венгрии относительно Украины недопустимо. Чрезвычайно важным сегодня должно быть именно единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с Альянсом", – говорится в сообщении.

Напомним, что Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", – говорится в сообщении.

Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам.

В настоящее время начата работа над подготовкой программы сотрудничества с НАТО на 2019 год.

Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году выполнена на 82%.