Венгрия не должна ограничивать сотрудничество Украины с НАТО – Климпуш-Цинцадзе

Сегодня, 15:25

Вице-премьер назвала поведение Венгрии относительно Украины недопустимым

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Брюсселе обсудила вопросы блокировки Венгрией взаимодействия Украина-НАТО. Об этом соообщает пресс-служба вице-премьера.

"Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поведение Венгрии относительно Украины недопустимо. Чрезвычайно важным сегодня должно быть именно единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с Альянсом", – говорится в сообщении. 

Напомним, что Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. 

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", – говорится в сообщении.

Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам.

В настоящее время начата работа над подготовкой программы сотрудничества с НАТО на 2019 год.

Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году выполнена на 82%.
Венгрия, Украина, НАТО, Климпуш-Цинцадзе

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Источник:

Интерфакс

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