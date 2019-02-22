Венгрия не смогла шантажировать Украину – Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер констатировала, что, несмотря на потуги Будапешта, украинские топ-чиновники поддерживают контакты с НАТО

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Сегодня

Венгрия не смогла шантажировать Украину – Климпуш-Цинцадзе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40e/7cd/5c540e7cd16c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40e/7cd/5c540e7cd16c7.jpg 2019-02-22T16:53:00+02:00 Политика Вице-премьер констатировала, что, несмотря на потуги Будапешта, украинские топ-чиновники поддерживают контакты с НАТО

Несмотря на позицию Венгрии, которая препятствует проведению комиссии "Украина-НАТО" на уровне министров обороны, иностранных дел, государств и правительств, благодаря помощи других членов Альянса, диалог на таком высоком уровне все же происходит.

Об этом, выступая на украинском телевидении 22 февраля, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Буквально неделю назад наш министр обороны принимал участие в неформальном завтраке со всеми другими министрами обороны стран-членов Альянса в Брюсселе во время их министерской встречи. И этот диалог происходит", – утверждает она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина нашла и другие формулы для коммуникации – как со странами НАТО, так и, к примеру, с Грузией.

"Поэтому этот шантаж, слава богу, не удается Венгрии в полной мере", – резюмировала вице-премьер.

Если Венгрия считает, что у Украины нет права вести диалог высокого уровня с НАТО, то граждане Украины венгерского происхождения также не имеют права быть представленными в этом диалоге, добавила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что несмотря на агрессию России против украинских кораблей и моряков в Черном море, Будапешт будет и дальше препятствовать сближению Киева с НАТО.

В ответ на это США призвали Будапешт восстановить отношения с Киевом, предупредив, что именно Венгрия может оказаться на переднем крае российской агрессии, если Украина не устоит перед Россией.

Стоит отметить, что это не единственный камень преткновения между Киевом и Будапештом. Осенью в Закарпатье разразился скандал: оказалось, что в венгерском консульстве в Берегово гражданам Украины раздавали гражданство и паспорта Венгрии.

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