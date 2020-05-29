Венгрия разблокирует сближение Украины с НАТО: Сийярто назвал условия

Будапешт хочет, но пока что не может перестать вставлять Украине палки в колеса евроатлантической интеграции

Киев надеется, что Будапешт разблокирует возможность Украины к интеграции с НАТО, но у Венгрии есть свои условия.

Об этом заявили министры иностранных дел двух стран после переговоров в венгерской столице 29 мая.

"Мы рассчитываем, что будет восстановлена ​​полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", – пишет глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Реклама

Он заверил, что власти в Киеве намерены "работать на общий результат" и пообещал поддерживать венгерские инициативы в регионе, потому что Украина "тоже относится к центральноевропейской семье".

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы", – утверждает он.

Впрочем, его венгерский коллега Петер Сийярто с ним вряд ли согласится. Как сообщает "Европейская правда", он напомнил о требованиях Будапешта для дальнейшего сближения Украины и Североатлантического альянса.

Реклама

"Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка", – сказал венгерский министр, пообещав, что после этого Будапешт прекратит вставлять палки в колеса евроатлантической интеграции нашей страны.

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто / Фото: МИД Украины

При этом, как заверил глава МИД Венгрии, его страна хочет прекратить блокировку, но только после достижения консенсуса с Украиной.

Реклама

"Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье", – добавил он.

Напомним, что венгерская поездка Кулебы стала его первым невирутальным зарубежным визитом с момента назначения на должность в марте. Из-за запрета на авиаперевозки все расстояние от Киева до Будапешта он преодолел на автомобиле.

Языковой конфликт Украины и Венгрии длится уже не первый год – Будапешт недоволен тем, что венгерскую общину на Закарпатье вынуждают учиться на украинском языке, и требует принять закон о нацменьшинствах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама