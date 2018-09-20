Венгрия угрожает замедлить евроинтеграцию Украины

Сегодня, 16:01

Министр Петер Сийярто обвинил Киев в "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осуждает запись на видео процесса выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья в генконсульстве страны в Берегово и обвиняет украинских политиков в распространении антивенгерских настроений в политических кампаниях.

"Двойное гражданство – это обычная практика в ЕС, и, соответственно, украинские возражения против это сигнализируют о несерьезности отношения Киев к европейской интеграции и вступлению в НАТО", – сказал он 20 сентября, выступая на конференции в Будапеште.

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Министр призвал Украину "уважать свои международные обязательства и признать тот факт, что 150 тыс проживающих в Украине представителей венгерской общины по-прежнему имеют права, даже несмотря попытки Украины их ослабить", – добавил он.

Он назвал "недружественным и рискованным шагом" угрозы его украинского коллеги Павла Климкина объявить персоной нон грата венгерского консула в Берегово.

 "Такой шаг поставит отношения между двумя странами в совершенное иное измерение и не останется без ответа", – пригрозил он, добавив, что пока что его ведомство не получало официальных уведомлений на этот счет.

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Сийярто заявил об "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать, а также что это теперь практикуется и в отношении дипломатов.

"Венгрия постоянно следит за развитием событий, и не исключено, что в будущем также могут предприняты дальнейшие меры по замедлению евроинтеграции Украины", – заявил он, обещав поднять эту тему на саммите Генассамблеи ООН, который откроется в Нью-Йорке на следующей неделе.

Ранее мы сообщали о "паспортном скандале" с Венгрией, чей консул раздавал паспорта жителям Закарпатья в Берегово.

Напомним, даже в НАТО признали, что Венгрия может повлиять на евроатлантическую интеграцию Украины
Венгрия

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