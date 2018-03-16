"Венгрия вплотную приблизилась к "красной линии": Климкин жестко ответил на заявления Будапешта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не говорят", – заявил Климкин в интервью BBC News Украина.

Глава МИД Украины считает такие действия Венгрии сознательной политической манипуляцией и откровенным искажением действительности.

"Ну какая миссия ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье. Второе нападение на помещение венгерской сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?", – отметил Климкин.

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Отметим, миссия ОБСЕ действительно усилила мониторинг в Ужгороде, однако о направлении отдельной миссии в Ужгород речь не идет. "СММ ОБСЕ продолжит следить за ситуацией в Ужгороде с помощью перекрывающихся патрулей из Ивано-Франковска", – сообщили в ОБСЕ..

Как известно офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде дважды подвергся нападению, его пытались поджечь. Полиция раскрыла оба нападения и установила исполнителей и организаторов поджогов.

Отношения между Венгрией и Украиной ухудшились после приняти ы Украине закона об образовании, который, по мнению Будапешта, ущемляет права венгерской общины, живущей в Украине.